Nuit des étoiles Riotord
Nuit des étoiles Riotord vendredi 7 août 2026.
Nuit des étoiles
Hauteville Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La nuit des étoiles à partir de 21 h sur le site du hameau de Hauteville Exposition, jeux en attendant la nuit puis observation du ciel d’été à l’œil nu et aux instruments. Report le 8 août si ciel bouche le 7 août
Infos 06 58 58 17 80
.
Hauteville Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
La nuit des étoiles from 9 pm on the site of the Hauteville hamlet Exhibition, games while waiting for the night, then observation of the summer sky with the naked eye and instruments. Postponed to August 8 in case of cloudy skies on August 7
Info 06 58 58 17 80
L’événement Nuit des étoiles Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme