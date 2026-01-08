Nuit des étoiles

Hauteville Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La nuit des étoiles à partir de 21 h sur le site du hameau de Hauteville Exposition, jeux en attendant la nuit puis observation du ciel d’été à l’œil nu et aux instruments. Report le 8 août si ciel bouche le 7 août

Infos 06 58 58 17 80

.

Hauteville Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

La nuit des étoiles from 9 pm on the site of the Hauteville hamlet Exhibition, games while waiting for the night, then observation of the summer sky with the naked eye and instruments. Postponed to August 8 in case of cloudy skies on August 7

Info 06 58 58 17 80

L’événement Nuit des étoiles Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme