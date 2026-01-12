kermesse Riotord

kermesse

école privée Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dès 14h30, venez vivre une journée festive: défilé des chars, jeux pour tous, et un spectacle à ne pas manquer ! Pour se restaurer, un snack et une buvette seront à votre disposition. À partir de 19h30, repas suivi d’un bal pour clôturer cette journée.

.

école privée Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 2.30pm, come and enjoy a festive day: float parade, games for all, and a show not to be missed! Snacks and refreshments will be available. From 7:30 p.m., a meal followed by a dance will bring the day to a close.

