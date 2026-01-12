Randonnée pédestre de la St Jean

Riotord Haute-Loire

2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Randonnée pédestre et VTT au cœur de notre magnifique région. Partez à la découverte de paysages pittoresques et de chemins secrètement préservés, tout en profitant de l’air pur. Alors enfilez vos chaussures pour un moment inoubliable !

école privée Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Hiking and mountain biking in the heart of our magnificent region. Discover picturesque landscapes and secretly preserved paths, while enjoying the fresh air. So get your boots on for an unforgettable experience!

