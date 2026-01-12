Concours de pétanque

Riotord Haute-Loire

2026-07-25

2026-07-25

2026-07-25 2026-08-21

concours de pétanque en doublette organisé par Rio Pétanque.

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

double pétanque competition organized by Rio Pétanque.

