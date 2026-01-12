Concours de pétanque Riotord
Concours de pétanque Riotord samedi 5 septembre 2026.
Concours de pétanque
Riotord Haute-Loire
Venez jouer, partager et vous amuser lors du concours de Pétanque du club de tennis ouvert à tous ! Que vous soyez débutant ou expert, formez votre doublette et tentez de décrocher la victoire !
Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Come and play, share and have fun at the tennis club’s Pétanque competition, open to all! Whether you’re a beginner or an expert, form your doublette and try to win!
