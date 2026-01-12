Concours de pétanque

Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez jouer, partager et vous amuser lors du concours de Pétanque du club de tennis ouvert à tous ! Que vous soyez débutant ou expert, formez votre doublette et tentez de décrocher la victoire !

.

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and play, share and have fun at the tennis club’s Pétanque competition, open to all! Whether you’re a beginner or an expert, form your doublette and try to win!

