Fête du 15 août à Clavas Riotord

Fête du 15 août à Clavas

Clavas Riotord Haute-Loire

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

11h célébration religieuse

12h repas

15h visites guidées église et jardin

animation

toute la journée Expo/vente peinture et bijoux en verre soufflé, marché de producteurs et artisans , buvette

Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

11 a.m. religious service

12h lunch

3pm guided tours of the church and garden

entertainment

all day Exhibition/sale of paintings and blown-glass jewelry, producers’ and craftsmen’s market, refreshment bar

