Fête du 15 août à Clavas Riotord
Fête du 15 août à Clavas Riotord samedi 15 août 2026.
Fête du 15 août à Clavas
Clavas Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
11h célébration religieuse
12h repas
15h visites guidées église et jardin
animation
toute la journée Expo/vente peinture et bijoux en verre soufflé, marché de producteurs et artisans , buvette
.
Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11 a.m. religious service
12h lunch
3pm guided tours of the church and garden
entertainment
all day Exhibition/sale of paintings and blown-glass jewelry, producers’ and craftsmen’s market, refreshment bar
L’événement Fête du 15 août à Clavas Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme