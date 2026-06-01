Atelier créatif, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes
Atelier créatif, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Atelier créatif Vendredi 5 juin, 14h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Un atelier créatif autour des droits LGBT pour échanger, créer et s’exprimer ensemble de manière ludique et engagée.
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 49 94 10 »}, {« type »: « email », « value »: « halveque@accoord.fr »}]
Atelier de collage atelier creatif
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