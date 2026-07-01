Informations pratiques

Le Pompidou

ATELIER CRÉATIF CARNET DE VOYAGE OU MIDORI

Salle Truel Le Pompidou Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fabrication de deux livrets avec une couverture simili cuir ou cartonnette, reliés par un élastique pour permettre à chacun.e de choisir et de renouveler à l’envie son carnet en changeant ses livrets. Matériel fourni. 8 personnes maximum. Dès 12 ans. Sur inscription.

Atelier créatif Création d’un carnet de voyage ou midori avec Catherine Causse (Aux deux K)

Fabrication de deux livrets avec une couverture simili cuir ou cartonnette, reliés par un élastique pour permettre à chacun.e de choisir et de renouveler à l’envie son carnet en changeant ses livrets.

Inscription conseillée par téléphone ou mail. Participation libre Matériel fourni 8 personnes maximum à partir de 12 ans .

Salle Truel Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 49 78 43 auxdeuxk@gmail.com

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English :

Creation of two booklets with a faux leather or cardstock cover, bound with an elastic band so that everyone can choose and customize their notebook as they wish by swapping out the booklets. Materials provided. Maximum of 8 people. Ages 12 and up. Registration required.

L’événement ATELIER CRÉATIF CARNET DE VOYAGE OU MIDORI Le Pompidou a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère