Atelier créatif chez Herbes de Menou À chacun sa tisane ! Pépinière Herbes de Menou Menou

Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou À chacun sa tisane !

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Atelier Créez votre mélange unique, selon vos envies du moment Sauge, échinacée, serpolet, houblon, verveine, reine des prés, hysope … toutes ces plantes médicinales, n’auront plus de secret pour vous. En revisitant de manière ludique l’usage des plantes autour du sommeil, du stress, de la digestion… ou juste pour le plaisir vous élaborerez votre

infusion sur mesure . Vous serez guidé par Elvire Bourgeois de Damnées sauvages, paysanne herboriste et repartirez avec votre sachet individuel. .

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr

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English : Atelier créatif chez Herbes de Menou À chacun sa tisane !

L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou À chacun sa tisane ! Menou a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Clamecy Haut Nivernais