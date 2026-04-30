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Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Menou

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Menou

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Menou samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes Mairie

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 58210 Menou

Département : Nièvre

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Menou

Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

Salle des fêtes Mairie Place de la Mairie Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Représentation théâtrale par la troupe Les Clémentines, sous la direction de Xavier Clément 13 saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Entrée gratuite   .

Salle des fêtes Mairie Place de la Mairie Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 99 64 

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English : Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines

L’événement Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Menou a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais

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