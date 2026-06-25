Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou
Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou samedi 18 juillet 2026.
Menou
Observation du ciel
Chemin de la Croix Gibbus Chauffour Menou Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Où se situent dans le ciel les astres dont on voit les photos dans les médias ? Présentation du ciel du mois, les constellations, actualités. Animation gratuite proposée par Michel Drusch .
Chemin de la Croix Gibbus Chauffour Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 77 88 26 astromoune@orange.fr
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English : Observation du ciel
L’événement Observation du ciel Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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