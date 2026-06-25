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Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou

Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou

Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Chemin de la Croix Gibbus
Adresse
Chauffour
Ville
58210 Menou
Département
Nièvre
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Menou

Observation du ciel

Chemin de la Croix Gibbus Chauffour Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Où se situent dans le ciel les astres dont on voit les photos dans les médias ? Présentation du ciel du mois, les constellations, actualités. Animation gratuite proposée par Michel Drusch   .

Chemin de la Croix Gibbus Chauffour Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 77 88 26  astromoune@orange.fr

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English : Observation du ciel

L’événement Observation du ciel Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

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