Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou samedi 18 juillet 2026.

Menou

Observation du ciel

Chemin de la Croix Gibbus Chauffour Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Où se situent dans le ciel les astres dont on voit les photos dans les médias ? Présentation du ciel du mois, les constellations, actualités. Animation gratuite proposée par Michel Drusch .

Chemin de la Croix Gibbus Chauffour Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 77 88 26 astromoune@orange.fr

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English : Observation du ciel

L’événement Observation du ciel Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais