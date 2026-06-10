Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Art de l’Osier Pépinière Herbes de Menou Menou

Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Art de l’Osier

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier Entre Fibres et Gestes Et si vous donniez vie à la matière brute pour créer votre propre objet ? La vannerie est une technique ancestrale fascinante où la main dialogue avec l’osier. Venez apprendre à dompter les fibres naturelles et à découvrir la satisfaction de voir une forme naître de vos propres gestes. Animé par Nathalie Lebon de Goutte d’Osier, l’initiation aux techniques de tressage traditionnel et réalisation d’une petite corbeille sur fond en bois. Tout le matériel est mis à votre disposition et vous repartez avec votre création ! .

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr

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English : Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Art de l’Osier

L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Art de l’Osier Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Clamecy Haut Nivernais