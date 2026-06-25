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Journée sport rue du Presbytère Menou

samedi 18 juillet 2026 · rue du Presbytère · Menou

Journée sport rue du Presbytère Menou

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
rue du Presbytère
Adresse
Jardin du Presbytère
Ville
58210 Menou
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Menou

Journée sport

rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Journée sport à Menou
10h30 randonnée à travers bois (prévoir eau, chaussures de marche, pantalon conseillé)
12h pique-nique tiré du sac (repli possible à la salle communale)
14h cours de gym douce / Qi Gong (avec Corine, animatrice diplômée)
16h badminton, jeux de ballon
17h pétanque
Gratuit Les enfants doivent être accompagnés   .

rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94  mairie.menou@wanadoo.fr

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English : Journée sport

L’événement Journée sport Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

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