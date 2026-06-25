Journée sport rue du Presbytère Menou

Informations pratiques

Menou

Journée sport

rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Journée sport à Menou

10h30 randonnée à travers bois (prévoir eau, chaussures de marche, pantalon conseillé)

12h pique-nique tiré du sac (repli possible à la salle communale)

14h cours de gym douce / Qi Gong (avec Corine, animatrice diplômée)

16h badminton, jeux de ballon

17h pétanque

Gratuit Les enfants doivent être accompagnés .

rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94 mairie.menou@wanadoo.fr

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English : Journée sport

L’événement Journée sport Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais