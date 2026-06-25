Journée sport rue du Presbytère Menou
samedi 18 juillet 2026 · rue du Presbytère · Menou
Informations pratiques
Menou
Journée sport
rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Journée sport à Menou
10h30 randonnée à travers bois (prévoir eau, chaussures de marche, pantalon conseillé)
12h pique-nique tiré du sac (repli possible à la salle communale)
14h cours de gym douce / Qi Gong (avec Corine, animatrice diplômée)
16h badminton, jeux de ballon
17h pétanque
Gratuit Les enfants doivent être accompagnés .
rue du Presbytère Jardin du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94 mairie.menou@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée sport
L’événement Journée sport Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Menou (Nièvre)
- Récital de piano Quand le piano avait une âme Un Herz de 1854 sort de l’ombre Menou Menou 4 juillet 2026
- Représentation théâtrale Troupe Les Clémentines Salle des fêtes Mairie Menou 4 juillet 2026
- Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Art de l’Osier Pépinière Herbes de Menou Menou 18 juillet 2026
- L’Art de l’Osier Pépinières Les Herbes de Menou Menou 18 juillet 2026
- Observation du ciel Chemin de la Croix Gibbus Menou 18 juillet 2026