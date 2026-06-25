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Récital de piano Quand le piano avait une âme Un Herz de 1854 sort de l’ombre Menou Menou

samedi 4 juillet 2026 · Menou

Récital de piano Quand le piano avait une âme Un Herz de 1854 sort de l’ombre Menou Menou

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Menou
Adresse
Chapelle de la Tête Ronde
Ville
58210 Menou
Département
Nièvre
Tarif

Menou

Récital de piano Quand le piano avait une âme Un Herz de 1854 sort de l’ombre

Menou Chapelle de la Tête Ronde Menou Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

4 récitals de piano commentés de 45 minutes Entrée à chaque heure Avec Alexandre Theodoulides & Ziad Kreidy Au programme Haydn, Chopin, Schumann, Brahms, Moussorgski Sur un piano Herz de 1854, instrument historique rarissime Entrée libre Participation aux frais souhaitée Rencontre avec les artistes après chaque récital Places limitées, réservation conseillée au 06 32 02 88 48 Par la Commune de Menou et Les Amis d’Erard   .

Menou Chapelle de la Tête Ronde Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 02 88 48 

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English : Récital de piano Quand le piano avait une âme Un Herz de 1854 sort de l’ombre

L’événement Récital de piano Quand le piano avait une âme Un Herz de 1854 sort de l’ombre Menou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

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