L’Art de l’Osier Pépinières Les Herbes de Menou Menou

Menou

L’Art de l’Osier

Pépinières Les Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier Entre Fibres et Gestes

Et si vous donniez vie à la matière brute pour créer votre propre objet ?

La vannerie est une technique ancestrale fascinante où la main dialogue avec l’osier. Venez apprendre à dompter les fibres naturelles et à découvrir la satisfaction de voir une forme naître de vos propres gestes.

Animé par Nathalie Lebon de Goutte d’Osier, l’initiation aux techniques de tressage traditionnel et réalisation d’une petite corbeille sur fond en bois.

Tout le matériel est mis à votre disposition et vous repartez avec votre création !

Quand ? Samedi 18 juillet 2026, de 10h00 à 13h00

Tarif ? 50,00 € .

Pépinières Les Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20

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English : L’Art de l’Osier

L’événement L’Art de l’Osier Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)