Atelier créatif chez Herbes de Menou Oiseaux décoratifs pour le jardin Pépinière Herbes de Menou Menou

Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou Oiseaux décoratifs pour le jardin

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 13:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Atelier Façonnez la terre et libérez votre créativité Ajoutez une touche artistique à vos espaces verts ! Lors de cet atelier créatif, apprenez à modeler l’argile pour donner vie à de charmants oiseaux décoratifs. Que vous soyez débutant ou initié, venez savourer le plaisir de travailler la terre dans le cadre inspirant de notre jardin. Animé par Poterie Fleur de Vie, l’initiation au modelage et travail des textures pour créer des pièces uniques et pleines de caractère. Tout le matériel est fourni. Après l’atelier, vos créations seront séchées, cuites et finalisées avec soin par l’artisan. Vos œuvres pourront être récupérées avant la fin de l’été pour entamer leur nouvelle vie chez vous ! .

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr

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English : Atelier créatif chez Herbes de Menou Oiseaux décoratifs pour le jardin

L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou Oiseaux décoratifs pour le jardin Menou a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Clamecy Haut Nivernais