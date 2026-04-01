Balade de printemps Anes de Menou Menou

Menou

Balade de printemps

Anes de Menou 10 rue du Châtelet (Plamera) Menou Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez marcher en groupe et découvrir nos ânes Gamin, Pipo, Victor & Mulus en pleine nature !

– Marche en groupe & rencontre avec les ânes

– Boisson & petit truc à grignoter offerts en chemin

Durée de la marche environ 2 heures (5km) Prix libre .

Anes de Menou 10 rue du Châtelet (Plamera) Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 37 18 82 info@anesdemenou.fr

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English : Balade de printemps

L’événement Balade de printemps Menou a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Clamecy Haut Nivernais