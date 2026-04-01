Balade de printemps Anes de Menou Menou
Balade de printemps Anes de Menou Menou dimanche 19 avril 2026.
Menou
Balade de printemps
Anes de Menou 10 rue du Châtelet (Plamera) Menou Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Venez marcher en groupe et découvrir nos ânes Gamin, Pipo, Victor & Mulus en pleine nature !
– Marche en groupe & rencontre avec les ânes
– Boisson & petit truc à grignoter offerts en chemin
Durée de la marche environ 2 heures (5km) Prix libre .
Anes de Menou 10 rue du Châtelet (Plamera) Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 37 18 82 info@anesdemenou.fr
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English : Balade de printemps
L’événement Balade de printemps Menou a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Clamecy Haut Nivernais