Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Alchimie des couleurs Pépinière Herbes de Menou Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Alchimie des couleurs Pépinière Herbes de Menou Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Alchimie des couleurs Pépinière Herbes de Menou Menou samedi 8 août 2026.

Lieu : Pépinière Herbes de Menou

Adresse : Lieu-dit Plamera

Ville : 58210 Menou

Département : Nièvre

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Menou

Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Alchimie des couleurs

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 13:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Atelier Redécouvrez un savoir-faire ancestral et écoresponsable Envie de plonger dans l’univers des pigments naturels ? Apprenez à transformer des fibres textiles grâce aux racines, écorces et fleurs. Un atelier complet pour comprendre comment extraire les couleurs de la nature et les fixer durablement. Animé par Nathalie Lenne-Civard (Les Végétales Créatives), l’initiation au décatissage, au mordançage et à l’extraction des pigments en bain de teinture. Tout le matériel est inclus, vous n’avez qu’à apporter votre curiosité !   .

Pépinière Herbes de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20  info@herbesdemenou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Alchimie des couleurs

L’événement Atelier créatif chez Herbes de Menou L’Alchimie des couleurs Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Menou (Nièvre)