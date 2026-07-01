AGENDA · Menou
CHORALE Éphémère Eglise de Menou Menou
samedi 25 juillet 2026 · Eglise de Menou · Menou
Informations pratiques
Menou
CHORALE Éphémère
Eglise de Menou 2 rue du Presbytère Menou Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Animée par Olivier Raymond. Entrée libre .
Eglise de Menou 2 rue du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94
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English : CHORALE Éphémère
L’événement CHORALE Éphémère Menou a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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