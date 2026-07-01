CHORALE Éphémère Eglise de Menou Menou

Informations pratiques

Menou

CHORALE Éphémère

Eglise de Menou 2 rue du Presbytère Menou Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Animée par Olivier Raymond. Entrée libre .

Eglise de Menou 2 rue du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94

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English : CHORALE Éphémère

L’événement CHORALE Éphémère Menou a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais