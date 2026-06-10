L’Alchimie des Couleurs Pépinières de Menou Menou
L’Alchimie des Couleurs Pépinières de Menou Menou samedi 8 août 2026.
Menou
L’Alchimie des Couleurs
Pépinières de Menou Lieu-dit Plamera Menou Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 13:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Atelier Redécouvrez un savoir-faire ancestral et écoresponsable
Envie de plonger dans l’univers des pigments naturels ? Apprenez à transformer des fibres textiles grâce aux racines, écorces et fleurs. Un atelier complet pour comprendre comment extraire les couleurs de la nature et les fixer durablement.
Animé par Nathalie Lenne-Civard (Les Végétales Créatives), línitiation au décatissage, au mordançage et à l’extraction des pigments en bain de teinture.
Tout le matériel est inclus, vous n’avez qu’à apporter votre curiosité !
Quand ? Samedi 8 août 2026, de 10h30 à 13h30
Tarif ? 45,00 € .
Pépinières de Menou Lieu-dit Plamera Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr
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English : L’Alchimie des Couleurs
L’événement L’Alchimie des Couleurs Menou a été mis à jour le 2026-06-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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