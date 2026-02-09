VIDE GRENIER DE MENOU TERRAIN DU PRESBYTÈRE Menou

VIDE GRENIER DE MENOU

TERRAIN DU PRESBYTÈRE Rue du Presbytère Menou Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

VIDE GRENIER DE MENOU

le samedi 20 juin 2026

organisé par la mairie de Menou

Terrain du Presbytère

Emplacement gratuit (5 ml), puis 1 € le ml supplémentaire

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

TERRAIN DU PRESBYTÈRE Rue du Presbytère Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER DE MENOU

L’événement VIDE GRENIER DE MENOU Menou a été mis à jour le 2026-02-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)