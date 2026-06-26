Lorleau

Atelier créatif Collage sur Toile

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Un stage dessin et collage sur toile pour créer une belle création sur toile de coton sur le thème des animaux de la ferme

1 toile 30 x 40 cm

2h de création suivi d’un gouter et de la découverte de la ferme et de ses animaux poules, chèvres, veaux, vaches, lapins.

Tout inclus matériel et fournitures 45€

Renseignements et inscriptions 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Atelier créatif Collage sur Toile

L’événement Atelier créatif Collage sur Toile Lorleau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle