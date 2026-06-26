Atelier créatif Collage sur Toile Lorleau
Atelier créatif Collage sur Toile Lorleau lundi 3 août 2026.
Lorleau
Atelier créatif Collage sur Toile
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Un stage dessin et collage sur toile pour créer une belle création sur toile de coton sur le thème des animaux de la ferme
1 toile 30 x 40 cm
2h de création suivi d’un gouter et de la découverte de la ferme et de ses animaux poules, chèvres, veaux, vaches, lapins.
Tout inclus matériel et fournitures 45€
Renseignements et inscriptions 06.99.09.27.47
contact@lateliermeliemelo.fr .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47 contact@lateliermeliemelo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Collage sur Toile
L’événement Atelier créatif Collage sur Toile Lorleau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle
À voir aussi à Lorleau (Eure)
- Stage couture adulte/Enfant Lorleau 2 juillet 2026
- Création de votre propre atelier Lorleau 8 juillet 2026
- Stage Couture 3 demi-journées adulte/enfant Lorleau 8 juillet 2026
- Stage Couture adulte/enfant Lorleau 16 juillet 2026
- Création de votre propre atelier Lorleau 23 juillet 2026