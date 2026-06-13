Colonie de vacances Poney en Normandie Lorleau
Colonie de vacances Poney en Normandie Lorleau lundi 3 août 2026.
Lorleau
Colonie de vacances Poney en Normandie
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Colonie de vacances poneys pour les 8 à 13 ans, maitrise du pas, trot et galop.
Date du lundi 3 août au vendredi 7 août 2026
Places limitées 475€ tout compris (hébergement en gîte rural sur place, équitation, ateliers créatifs, animation et restauration)
Au programme
– séances d’équitation
– atelier créatif
– animation
– veillées
– des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux
Séances d’équitation avec un moniteur diplômé !
Pour toute réservation Domaine de Lorleau. .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22 veronique.desseille@orange.fr
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English : Colonie de vacances Poney en Normandie
L’événement Colonie de vacances Poney en Normandie Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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