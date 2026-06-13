Colonie de vacances Poney en Normandie Lorleau lundi 3 août 2026.

Lorleau

Colonie de vacances Poney en Normandie

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Colonie de vacances poneys pour les 8 à 13 ans, maitrise du pas, trot et galop.

Date du lundi 3 août au vendredi 7 août 2026

Places limitées 475€ tout compris (hébergement en gîte rural sur place, équitation, ateliers créatifs, animation et restauration)

Au programme

– séances d’équitation

– atelier créatif

– animation

– veillées

– des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux

Séances d’équitation avec un moniteur diplômé !

Pour toute réservation Domaine de Lorleau. .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22 veronique.desseille@orange.fr

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English : Colonie de vacances Poney en Normandie

L’événement Colonie de vacances Poney en Normandie Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle