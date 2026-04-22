Atelier créatif Collier personnalisé Hotel Mercure Granville
Atelier créatif Collier personnalisé Hotel Mercure Granville dimanche 3 mai 2026.
Granville
Atelier créatif Collier personnalisé
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 16:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Viens créer ton collier unique à partir de charms sur le thème des fleurs.
6 places par atelier.
Inscription par mail ou téléphone.
Matériel fourni.
Boisson & gourmandise inclues.
Un moment créatif à partager. .
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53 boutonsdugrenier@gmail.com
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English : Atelier créatif Collier personnalisé
L’événement Atelier créatif Collier personnalisé Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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