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Atelier créatif Collier personnalisé Hotel Mercure Granville

Atelier créatif Collier personnalisé Hotel Mercure Granville

Atelier créatif Collier personnalisé Hotel Mercure Granville dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Hotel Mercure

Adresse : 5 Rue de la Falaise

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Granville

Atelier créatif Collier personnalisé

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :
2026-05-03

Viens créer ton collier unique à partir de charms sur le thème des fleurs.
6 places par atelier.
Inscription par mail ou téléphone.
Matériel fourni.
Boisson & gourmandise inclues.
Un moment créatif à partager.   .

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53  boutonsdugrenier@gmail.com

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English : Atelier créatif Collier personnalisé

L’événement Atelier créatif Collier personnalisé Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer

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