Atelier créatif Création d’objets en bois naturel Les Jardins Suspendus Le Havre mercredi 18 novembre 2026.
Atelier créatif Création d’objets en bois naturel
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 16:00:00
2026-11-18
Venez découvrir le plaisir de travailler le bois naturel, un matériau noble et durable. Guidés pas à pas par nos animateurs, vous apprendrez à concevoir des objets du quotidien, comme des pots à crayon, des boîtes de rangement ou des outils simples. Chaque réalisation reflètera votre expérience et votre personnalité.
Durée 2h.
Rendez-vous à l’entrée des serres.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
