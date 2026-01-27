Atelier créatif Création d’objets en bois naturel Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Création d’objets en bois naturel

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-11-18 14:00:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

2026-11-18

Venez découvrir le plaisir de travailler le bois naturel, un matériau noble et durable. Guidés pas à pas par nos animateurs, vous apprendrez à concevoir des objets du quotidien, comme des pots à crayon, des boîtes de rangement ou des outils simples. Chaque réalisation reflètera votre expérience et votre personnalité.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

