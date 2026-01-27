Atelier créatif Décoration naturelle de Noël Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Décoration naturelle de Noël

Durant cette période festive, les jardiniers botanistes vous proposeront de fabriquer des objets décoratifs à partir de matériaux naturels comme des branches de sapin, des baies, des écorces et autres matériaux dénichés dans les jardins. Une belle manière de préparer les fêtes dans le respect de l’environnement.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

