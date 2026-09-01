Informations pratiques

Chaumont

Atelier créatif décore ton tote-bag du patrimoine

Agence d’attractivité de la Haute-Marne Chaumont Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Agence d’attractivité de la Haute Marne, et son Antenne de Chaumont, proposent aux familles un atelier créatif pour découvrir le patrimoine chaumontais autrement.

À l’aide de matériel adapté, venez personnaliser votre tote-bag à l’effigie de votre monument chaumontais préféré et repartez avec votre création unique !

Sur réservation (nombre de places limitées) présence d’un accompagnant obligatoire. .

Agence d’attractivité de la Haute-Marne Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier créatif décore ton tote-bag du patrimoine Chaumont a été mis à jour le 2026-08-25 par Antenne de Chaumont