Atelier créatif décore ton tote-bag du patrimoine Chaumont
samedi 19 septembre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Atelier créatif décore ton tote-bag du patrimoine
Agence d’attractivité de la Haute-Marne Chaumont Haute-Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Agence d’attractivité de la Haute Marne, et son Antenne de Chaumont, proposent aux familles un atelier créatif pour découvrir le patrimoine chaumontais autrement.
À l’aide de matériel adapté, venez personnaliser votre tote-bag à l’effigie de votre monument chaumontais préféré et repartez avec votre création unique !
Sur réservation (nombre de places limitées) présence d’un accompagnant obligatoire. .
Agence d’attractivité de la Haute-Marne Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier créatif décore ton tote-bag du patrimoine Chaumont a été mis à jour le 2026-08-25 par Antenne de Chaumont
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