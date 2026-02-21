Samedi 11 avril

10h30 à 12h

Le Moulin à Café vous invite à un temps créatif et d’écriture autour du bien-être.

Un moment convivial pour créer, écrire, échanger et réfléchir ensemble, dans un cadre bienveillant et ouvert. Les créations autour de « ce qui me fait du bien » contribuerons à l’exposition du même thème, présente sur les murs du Moulin à Café !

L’atelier est ouvert à toutes et tous, sans prérequis.

Atelier créatif et temps d’écriture autour du thème « ce qui me fait du bien ».

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

https://linktr.ee/moulinacafe +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Le Moulin à Café et trouvez le meilleur itinéraire

