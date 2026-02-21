Atelier créatif et d’écriture « Ce qui me fait du bien » Le Moulin à Café Paris
Atelier créatif et d’écriture « Ce qui me fait du bien » Le Moulin à Café Paris samedi 11 avril 2026.
Samedi 11 avril
10h30 à 12h
Le Moulin à Café vous invite à un temps créatif et d’écriture autour du bien-être.
Un moment convivial pour créer, écrire, échanger et réfléchir ensemble, dans un cadre bienveillant et ouvert. Les créations autour de « ce qui me fait du bien » contribuerons à l’exposition du même thème, présente sur les murs du Moulin à Café !
L’atelier est ouvert à toutes et tous, sans prérequis.
Atelier créatif et temps d’écriture autour du thème « ce qui me fait du bien ».
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
https://linktr.ee/moulinacafe +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Le Moulin à Café et trouvez le meilleur itinéraire