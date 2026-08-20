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Atelier créatif et lectures en famille : Cap sur la Méditerranée !, Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart, Lambersart

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart · Lambersart

Atelier créatif et lectures en famille : Cap sur la Méditerranée !, Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart, Lambersart

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart
Adresse
Rue Henri de Moraës, 59130 Lambersart
Ville
59130 Lambersart
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Atelier créatif et lectures en famille : Cap sur la Méditerranée ! Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La Bibliothèque Pour Tous du centre Eugène Duthoit vous invite à son traditionnel rendez-vous créatif des Nuits des Bibliothèques ! Embarquez pour un voyage culturel et ludique, à la découverte de trois pays mis à l’honneur : l’Espagne, l’Italie et le Maroc.
Conçu spécialement pour les enfants de 3 à 10 ans (et plus !) accompagnés de leurs parents, cet après-midi propose des activités simples, conviviales et adaptées à tous les âges :
– Petits bricolages typiques : Création d’éventails (Espagne), d’assiettes mosaïques (Maroc), de masques ou de parts de pizza en papier (Italie), et de marque-pages.
– Le coin des histoires : En parallèle des ateliers, laissez-vous bercer par les voix de deux bibliothécaires qui liront des albums jeunesse sur le thème du voyage et de la Méditerranée.
– Œuvre collaborative (sous réserve) : Un grand poster aux couleurs des drapeaux méditerranéens à compléter avec les empreintes de mains en papier des enfants.

Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart Rue Henri de Moraës, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France 03 20 08 44 69
Voyagez en famille autour de la Méditerranée ! Au programme de cet après-midi : petits bricolages inspirés du Maroc, de l’Espagne et de l’Italie, et lectures d’albums.

© Résonnance Publique

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