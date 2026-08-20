Atelier créatif et lectures en famille : Cap sur la Méditerranée !, Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart, Lambersart

Informations pratiques

Atelier créatif et lectures en famille : Cap sur la Méditerranée ! Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La Bibliothèque Pour Tous du centre Eugène Duthoit vous invite à son traditionnel rendez-vous créatif des Nuits des Bibliothèques ! Embarquez pour un voyage culturel et ludique, à la découverte de trois pays mis à l’honneur : l’Espagne, l’Italie et le Maroc.

Conçu spécialement pour les enfants de 3 à 10 ans (et plus !) accompagnés de leurs parents, cet après-midi propose des activités simples, conviviales et adaptées à tous les âges :

– Petits bricolages typiques : Création d’éventails (Espagne), d’assiettes mosaïques (Maroc), de masques ou de parts de pizza en papier (Italie), et de marque-pages.

– Le coin des histoires : En parallèle des ateliers, laissez-vous bercer par les voix de deux bibliothécaires qui liront des albums jeunesse sur le thème du voyage et de la Méditerranée.

– Œuvre collaborative (sous réserve) : Un grand poster aux couleurs des drapeaux méditerranéens à compléter avec les empreintes de mains en papier des enfants.

Bibliothèque pour tous du Centre Eugène Duthoit de Lambersart Rue Henri de Moraës, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France 03 20 08 44 69

Voyagez en famille autour de la Méditerranée ! Au programme de cet après-midi : petits bricolages inspirés du Maroc, de l’Espagne et de l’Italie, et lectures d’albums.

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