Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres
mercredi 8 juillet 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Transforme-toi en super-héros le temps d’un atelier créatif !
Fabrique ton propre canon à pompons et apprends à le personnaliser avec couleurs et motifs.
Une activité ludique et pleine d’énergie pour imaginer, créer… et lancer des pompons comme un vrai héros !
RDV à 14h. Durée 1h30. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros
L’événement Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx
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