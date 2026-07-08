Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Ondres

Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Transforme-toi en super-héros le temps d’un atelier créatif !

Fabrique ton propre canon à pompons et apprends à le personnaliser avec couleurs et motifs.

Une activité ludique et pleine d’énergie pour imaginer, créer… et lancer des pompons comme un vrai héros !

RDV à 14h. Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros

L’événement Atelier créatif Fabrique ton canon à pompons de super héros Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx