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Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres

vendredi 17 juillet 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres

Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ludo bibliothèque Ondres
Adresse
211 Chemin de Tambourin
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Ondres

Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Des histoires de super héros qui donnent envie de grandir !
Un moment de lecture à partager
Enfants de 4 à 8 ans.
RDV à 10h30. Durée 1h.   .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros

L’événement Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx

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