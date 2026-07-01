Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres
vendredi 17 juillet 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Des histoires de super héros qui donnent envie de grandir !
Un moment de lecture à partager
Enfants de 4 à 8 ans.
RDV à 10h30. Durée 1h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros
L’événement Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx
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