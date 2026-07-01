Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Ondres

Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Des histoires de super héros qui donnent envie de grandir !

Un moment de lecture à partager

Enfants de 4 à 8 ans.

RDV à 10h30. Durée 1h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros

L’événement Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx