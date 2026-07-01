Atelier Fabrique ton éventail d’été Ludo bibliothèque Ondres Ondres
mercredi 22 juillet 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Atelier Fabrique ton éventail d’été
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Un peu de fraîcheur pour l’été ! Viens créer un éventail en papier aux couleurs d’une jolie pastèque.
Plie, assemble et décore ton éventail pour te rafraîchir avec style tout l’été. Une activité créative et vitaminée !
Enfants à partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.
RDV de 10h30 à 12h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Atelier Fabrique ton éventail d’été
L’événement Atelier Fabrique ton éventail d’été Ondres a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx
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