Atelier Fabrique ton éventail d’été Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Ondres

Atelier Fabrique ton éventail d’été

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Un peu de fraîcheur pour l’été ! Viens créer un éventail en papier aux couleurs d’une jolie pastèque.

Plie, assemble et décore ton éventail pour te rafraîchir avec style tout l’été. Une activité créative et vitaminée !

Enfants à partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.

RDV de 10h30 à 12h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier Fabrique ton éventail d’été

L’événement Atelier Fabrique ton éventail d’été Ondres a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx