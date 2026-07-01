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Atelier Fabrique ton éventail d’été Ludo bibliothèque Ondres Ondres

mercredi 22 juillet 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres

Atelier Fabrique ton éventail d’été Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ludo bibliothèque Ondres
Adresse
211 Chemin de Tambourin
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Ondres

Atelier Fabrique ton éventail d’été

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Un peu de fraîcheur pour l’été ! Viens créer un éventail en papier aux couleurs d’une jolie pastèque.
Plie, assemble et décore ton éventail pour te rafraîchir avec style tout l’été. Une activité créative et vitaminée !
Enfants à partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.
RDV de 10h30 à 12h.   .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier Fabrique ton éventail d’été

L’événement Atelier Fabrique ton éventail d’été Ondres a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx

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