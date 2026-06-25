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AGENDA · Cusset

Atelier créatif floral spécial Halloween Marguerite et compagnie Cusset

samedi 31 octobre 2026 · Marguerite et compagnie · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Marguerite et compagnie
Adresse
2 place Victor Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
17 17 17

Cusset

Atelier créatif floral spécial Halloween

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Un atelier floral d’une heure pour réaliser une broche en fleurs séchées aux couleurs d’Halloween
  .

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84  contact@margueriteetcompagnie.com

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English :

A one-hour floral workshop to make a dried-flower brooch in Halloween colors

L’événement Atelier créatif floral spécial Halloween Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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