Atelier créatif floral spécial Halloween Marguerite et compagnie Cusset

Informations pratiques

Cusset

Atelier créatif floral spécial Halloween

Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Un atelier floral d’une heure pour réaliser une broche en fleurs séchées aux couleurs d’Halloween

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Marguerite et compagnie 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

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English :

A one-hour floral workshop to make a dried-flower brooch in Halloween colors

L’événement Atelier créatif floral spécial Halloween Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations