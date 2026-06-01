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Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche

Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche

Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 42 rue du Maréchal Foch

Ville : 57230 Bitche

Département : Moselle

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 Tarif enfant

Bitche

Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’

42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Venez vous initier à l’aquarelle et au dessin avec Marylaure @l’atelier des songes suspendus
Stage pour enfants de 7 à 12 ans
Mercredi 10 juin de 14h00 à 16h00
8 places
25 euros/enfant
Réservation et réglement à latelieraucarre@free.fr
42, rue Maréchal Foch 57230 BITCHE
Prévoir un tablier ou une protectionEnfants
25  .

42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79 

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English :

Learn to draw and watercolor with Marylaure @l’atelier des songes suspendus
Workshop for children aged 7 to 12
Wednesday, June 10, 2:00 pm to 4:00 pm
8 places
25 euros/child
Booking and payment to latelieraucarre@free.fr
42, rue Maréchal Foch 57230 BITCHE
Bring an apron or protection

L’événement Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DU PAYS DE BITCHE

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