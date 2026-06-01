Bitche

Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’

42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Venez vous initier à l’aquarelle et au dessin avec Marylaure @l’atelier des songes suspendus

Stage pour enfants de 7 à 12 ans

Mercredi 10 juin de 14h00 à 16h00

8 places

25 euros/enfant

Réservation et réglement à latelieraucarre@free.fr

42, rue Maréchal Foch 57230 BITCHE

Prévoir un tablier ou une protectionEnfants

25 .

42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79

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English :

Learn to draw and watercolor with Marylaure @l’atelier des songes suspendus

Workshop for children aged 7 to 12

Wednesday, June 10, 2:00 pm to 4:00 pm

8 places

25 euros/child

Booking and payment to latelieraucarre@free.fr

42, rue Maréchal Foch 57230 BITCHE

Bring an apron or protection

L’événement Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DU PAYS DE BITCHE