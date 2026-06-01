Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche
Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche mercredi 10 juin 2026.
Bitche
Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’
42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Venez vous initier à l’aquarelle et au dessin avec Marylaure @l’atelier des songes suspendus
Stage pour enfants de 7 à 12 ans
Mercredi 10 juin de 14h00 à 16h00
8 places
25 euros/enfant
Réservation et réglement à latelieraucarre@free.fr
42, rue Maréchal Foch 57230 BITCHE
Prévoir un tablier ou une protectionEnfants
25 .
42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79
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English :
Learn to draw and watercolor with Marylaure @l’atelier des songes suspendus
Workshop for children aged 7 to 12
Wednesday, June 10, 2:00 pm to 4:00 pm
8 places
25 euros/child
Booking and payment to latelieraucarre@free.fr
42, rue Maréchal Foch 57230 BITCHE
Bring an apron or protection
L’événement Atelier créatif ‘Flowers, sun and fun’ Bitche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DU PAYS DE BITCHE
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