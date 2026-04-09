Bitche

Mademoiselle libellule

Hasselfurth Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Lors d’une balade au bord de l’eau, venez découvrir libellules et demoiselles, à l’élégance et aux couleurs flamboyantes. Par une approche active, vous apprendrez à identifier ces chasseuses redoutables de l’ordre des odonates.

Aucune participation demandée.

Cette sortie est financée par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/libellules-20-06-2026Tout public

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Hasselfurth Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 70 44 86

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English :

Take a stroll along the water?s edge and discover dragonflies and damselflies, with their elegance and flamboyant colors. With an active approach, you’ll learn to identify these fearsome hunters of the odonate order.

No participation required.

This outing is funded by the Région Grand Est and the Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Registration required via this link: https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/libellules-20-06-2026

L’événement Mademoiselle libellule Bitche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE