Les rendez-vous aux jardins par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Bitche

Bitche

Les rendez-vous aux jardins

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

A l’occasion des journées nationales consacrées aux Jardins, le ministère de la Culture et de la Communication invite le public à découvrir les milliers de jardins qui participent à la 23ème édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème de La vue .

Dans le cadre de ces 3 journées nationales, l’entrée au Jardin pour la Paix est exceptionnellement proposée au tarif réduit de 4 € adultes, 2 € jeunes de 7 à 17 ans, gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.

Quand? les 05, 06 et 07 juin 2026.

Où? Au jardin pour la paix, rue des Bombelles, à BitcheTout public

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par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 95 03

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English :

To mark the national days devoted to gardens, the French Ministry of Culture and Communication is inviting the public to discover the thousands of gardens taking part in the 23rd Rendez-vous aux Jardins on the theme of The View .

As part of these 3 national days, entry to the Garden for Peace is exceptionally offered at the reduced rate of 4? adults, 2? young people aged 7 to 17, and free for children up to 6 years old.

When? June 05, 06 and 07, 2026.

Where? Jardin pour la Paix, rue des Bombelles, Bitche

L’événement Les rendez-vous aux jardins Bitche a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DU PAYS DE BITCHE