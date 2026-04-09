Bitche

Orient’arbres Découvertes naturalistes et orientation

Sanctuaire de nature Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Découverte ludique des arbres du sanctuaire de Bitche.

À l’aide d’une boussole, d’une carte et d’une clé de détermination, frayez votre chemin dans les bois pour retrouver les balises disséminées. À aiguilles ou à feuilles ? Feuilles simples ou composées ? Apprenez à reconnaître les différentes espèces d’arbres présentes sur le site.

Aucune participation demandée.

Cette sortie est financée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/orient-arbres-decouvertes-naturalistes-et-orientationTout public

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Sanctuaire de nature Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 70 44 86

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English :

A fun way to discover the trees of the Bitche sanctuary.

Using a compass, map and identification key, make your way through the woods to find the scattered markers. Needle or leaf? Simple or compound leaves? Learn to recognize the different tree species found on the site.

No participation required.

This outing is funded by the Vosges du Nord Regional Nature Park.

Registration required via this link: https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/orient-arbres-decouvertes-naturalistes-et-orientation

L’événement Orient’arbres Découvertes naturalistes et orientation Bitche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE