Bitche

Atelier parents/enfants Sortir en nature sauvage proche de chez soi

Sanctuaire de nature Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous vous invitons, lors d’un atelier d’une heure, à partager un moment nature avec votre enfant, dans le sanctuaire de nature de la forêt des Blancs bouleaux à Bitche.

Dans cet espace naturel laissé en libre évolution, nous vous proposons des activités ludiques et sensorielles pour votre enfant, pour qu’il puisse découvrir, observer, ressentir l’environnement qui l’entoure à vos côtés.

Age des enfants de 12 mois à 4 ans

Pas de participation demandée.

Atelier financé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/atelier-parents-enfants-sortir-en-nature-sauvage-proche-de-chez-soi-19-09-26Enfants

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Sanctuaire de nature Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 70 44 86

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English :

During a one-hour workshop, we invite you to share a moment of nature with your child, in the nature sanctuary of the Blancs bouleaux forest in Bitche.

In this freely evolving natural area, we offer fun and sensory activities for your child, so that they can discover, observe and feel the environment around them at your side.

Children’s ages: 12 months to 4 years

No participation required.

Workshop financed by the Vosges du Nord Regional Nature Park.

Registration required via this link: https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/atelier-parents-enfants-sortir-en-nature-sauvage-proche-de-chez-soi-19-09-26

L’événement Atelier parents/enfants Sortir en nature sauvage proche de chez soi Bitche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE