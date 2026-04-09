Bitche

Balade contée ‘Echos de la forêt’

Sanctuaire de nature Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Les arbres bruissent, craquent… et se racontent, parfois.

Contesse Luciole entraîne petits et grands dans une promenade ponctuée de contes et de légendes inspirés par la nature, pour ouvrir l’oreille et, peut-être, son regard sur la forêt.

Une parenthèse hors des écrans, pour laisser l’imaginaire travailler à ciel ouvert… et repartir un peu différemment.

Intervenante conteuse Contesse Luciole

Aucune participation demandée.

Cette sortie est financée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/balade-contee-echos-de-la-foret-bitche-12-09-26Tout public

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Sanctuaire de nature Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 70 44 86

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English :

Trees rustle, creak? and sometimes tell their own stories.

Contesse Luciole takes young and old on a walk punctuated by tales and legends inspired by nature, to open their ears and, perhaps, their eyes to the forest.

An interlude away from the screens, to let the imagination work in the open air? and leave a little differently.

Storyteller: Contesse Luciole

No participation required.

This outing is financed by the Vosges du Nord Regional Nature Park.

Registration required via this link: https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/balade-contee-echos-de-la-foret-bitche-12-09-26

L’événement Balade contée ‘Echos de la forêt’ Bitche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE