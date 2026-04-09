Bitche

Rencontre avec les chauves-souris du sanctuaire

Sanctuaire de nature Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Le jour, elles se font discrètes ; la nuit, elles s’envolent. Les chauves-souris nous offrent un spectacle ultrasonore et de haute voltige sous les étoiles ! À travers une approche ludique et auditive, suivez-nous au cœur de la forêt et partons à la découverte de ces mystérieux êtres de la nuit.

Aucune participation demandée.

Cette sortie est financée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/sortie-chauves-souris-a-bitche-22-08-2026Tout public

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Sanctuaire de nature Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 70 44 86

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English :

By day, they are discreet; by night, they take to the skies. Bats offer us an ultrasonic, high-flying spectacle under the stars! Follow us into the heart of the forest and discover these mysterious creatures of the night.

No participation required.

This outing is financed by the Vosges du Nord Regional Nature Park.

Registration required via this link: https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/sortie-chauves-souris-a-bitche-22-08-2026

L’événement Rencontre avec les chauves-souris du sanctuaire Bitche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE