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Vélorail rue de la gare T2SB Bitche

dimanche 12 juillet 2026 · rue de la gare T2SB · Bitche

Vélorail rue de la gare T2SB Bitche

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de la gare T2SB
Adresse
23 rue de l'abbé schaultz
Ville
57230 Bitche
Département
Moselle
Tarif
25 Tarif de base plein tarif

Bitche

Vélorail

rue de la gare T2SB 23 rue de l’abbé schaultz Bitche Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-12

– Vélorail de la Gare de Bitche à la forêt de Mouterhouse les 21/06, 12/07, 26/07, 09/08, 16/08, 30/08 et 12/09
– Vélorail de la Gare de Bitche à la gare de Lemberg les 12/07, 09/08 et 30/08 de 10h à 12h.
¿¿¿¿ Parcours sportif avec de forts dénivelés. ¿¿¿¿
– Vélorail Nocturne date unique le 12/09 de 20h à 22h
N’hésitez pas à réserver sur www.t2sb.fr/billetterie
Billets uniquement réservable par la billetterie en ligneTout public
25  .

rue de la gare T2SB 23 rue de l’abbé schaultz Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 84 05 86 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– V%E9lorail from Bitche Station to Mouterhouse Forest on 06/21, 07/12, 07/26, 08/09, 08/16, 08/30, and 09/12
– V%E9lorail from Bitche Station to Lemberg Station on July 12, August 9, and August 30 from 10 a.m. to 12 p.m.
%BF%BF%BF%BF A challenging athletic trail with steep inclines. %BF%BF%BF%BF
– Nighttime V%E9lorail one-time event on 12/09 from 8:00 PM to 10:00 PM
Don’t hesitate to book at www.t2sb.fr/billetterie
Tickets can only be booked through the online ticket office

L’événement Vélorail Bitche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DU PAYS DE BITCHE

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