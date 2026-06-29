Vélorail rue de la gare T2SB Bitche
dimanche 12 juillet 2026 · rue de la gare T2SB · Bitche
Informations pratiques
Bitche
Vélorail
rue de la gare T2SB 23 rue de l’abbé schaultz Bitche Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-12
– Vélorail de la Gare de Bitche à la forêt de Mouterhouse les 21/06, 12/07, 26/07, 09/08, 16/08, 30/08 et 12/09
– Vélorail de la Gare de Bitche à la gare de Lemberg les 12/07, 09/08 et 30/08 de 10h à 12h.
¿¿¿¿ Parcours sportif avec de forts dénivelés. ¿¿¿¿
– Vélorail Nocturne date unique le 12/09 de 20h à 22h
N’hésitez pas à réserver sur www.t2sb.fr/billetterie
Billets uniquement réservable par la billetterie en ligneTout public
25 .
rue de la gare T2SB 23 rue de l’abbé schaultz Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 84 05 86 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
– V%E9lorail from Bitche Station to Mouterhouse Forest on 06/21, 07/12, 07/26, 08/09, 08/16, 08/30, and 09/12
– V%E9lorail from Bitche Station to Lemberg Station on July 12, August 9, and August 30 from 10 a.m. to 12 p.m.
%BF%BF%BF%BF A challenging athletic trail with steep inclines. %BF%BF%BF%BF
– Nighttime V%E9lorail one-time event on 12/09 from 8:00 PM to 10:00 PM
Don’t hesitate to book at www.t2sb.fr/billetterie
Tickets can only be booked through the online ticket office
L’événement Vélorail Bitche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DU PAYS DE BITCHE
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