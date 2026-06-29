Vélorail rue de la gare T2SB Bitche

Informations pratiques

Bitche

Vélorail

rue de la gare T2SB 23 rue de l’abbé schaultz Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-12

– Vélorail de la Gare de Bitche à la forêt de Mouterhouse les 21/06, 12/07, 26/07, 09/08, 16/08, 30/08 et 12/09

– Vélorail de la Gare de Bitche à la gare de Lemberg les 12/07, 09/08 et 30/08 de 10h à 12h.

¿¿¿¿ Parcours sportif avec de forts dénivelés. ¿¿¿¿

– Vélorail Nocturne date unique le 12/09 de 20h à 22h

N’hésitez pas à réserver sur www.t2sb.fr/billetterie

Billets uniquement réservable par la billetterie en ligneTout public

25 .

rue de la gare T2SB 23 rue de l’abbé schaultz Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 84 05 86 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– V%E9lorail from Bitche Station to Mouterhouse Forest on 06/21, 07/12, 07/26, 08/09, 08/16, 08/30, and 09/12

– V%E9lorail from Bitche Station to Lemberg Station on July 12, August 9, and August 30 from 10 a.m. to 12 p.m.

%BF%BF%BF%BF A challenging athletic trail with steep inclines. %BF%BF%BF%BF

– Nighttime V%E9lorail one-time event on 12/09 from 8:00 PM to 10:00 PM

Don’t hesitate to book at www.t2sb.fr/billetterie

Tickets can only be booked through the online ticket office

L’événement Vélorail Bitche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DU PAYS DE BITCHE