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LA FORET NOCTURNE La forêt des défis Bitche

samedi 8 août 2026 · La forêt des défis · Bitche

LA FORET NOCTURNE La forêt des défis Bitche

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La forêt des défis
Adresse
Allée Jean Goss
Ville
57230 Bitche
Département
Moselle
Tarif
16 Tarif réduit

Bitche

LA FORET NOCTURNE

La forêt des défis Allée Jean Goss Bitche Moselle

Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vivez une aventure exceptionnelle à La Forêt des Défis pour un accrobranche nocturne le samedi 8 août de 19h à 23h.
Nous proposerons des flammes maisons cuites au feu de bois pour accompagner l’expérience.
Réservation obligatoire via notre billetterie en ligne. Apporter votre paire de gants et votre lampe frontale (possibilité d’acheter une paire de gants à 1€ sur place ainsi qu’une lampe frontale peut vous être remis sous consigne de 5€ )Tout public
16  .

La forêt des défis Allée Jean Goss Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 40 00  contact@tepacap-bitche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an exceptional adventure at La Forêt des Défis with a nighttime tree-climbing adventure on Saturday, August 8, from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.
We’ll be serving homemade s’mores roasted over a wood fire to enhance the experience.
Reservations are required through our online ticketing system. Please bring your own pair of gloves and headlamp (you can purchase a pair of gloves for 1? on-site, and a headlamp can be rented for a 5? deposit).

L’événement LA FORET NOCTURNE Bitche a été mis à jour le 2026-07-31 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE

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