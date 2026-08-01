LA FORET NOCTURNE La forêt des défis Bitche

Informations pratiques

Bitche

LA FORET NOCTURNE

La forêt des défis Allée Jean Goss Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vivez une aventure exceptionnelle à La Forêt des Défis pour un accrobranche nocturne le samedi 8 août de 19h à 23h.

Nous proposerons des flammes maisons cuites au feu de bois pour accompagner l’expérience.

Réservation obligatoire via notre billetterie en ligne. Apporter votre paire de gants et votre lampe frontale (possibilité d’acheter une paire de gants à 1€ sur place ainsi qu’une lampe frontale peut vous être remis sous consigne de 5€ )Tout public

16 .

La forêt des défis Allée Jean Goss Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 40 00 contact@tepacap-bitche.fr

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English :

Experience an exceptional adventure at La Forêt des Défis with a nighttime tree-climbing adventure on Saturday, August 8, from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.

We’ll be serving homemade s’mores roasted over a wood fire to enhance the experience.

Reservations are required through our online ticketing system. Please bring your own pair of gloves and headlamp (you can purchase a pair of gloves for 1? on-site, and a headlamp can be rented for a 5? deposit).

L’événement LA FORET NOCTURNE Bitche a été mis à jour le 2026-07-31 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE