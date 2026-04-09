Bitche

Traces et indices laissés dans le Sanctuaire de nature

Sanctuaire de nature Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Tel un apprenti trappeur, lors d’une matinée, nous vous proposons de partir à la recherche de traces et indices laissés par la faune sauvage (empreintes, restes de repas…), dans le sanctuaire de nature de Bitche, espace de nature laissé en libre évolution.

Aucune participation demandée.

Cette sortie est financée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/traces-et-indices-les-habitants-sauvages-de-nos-forets-17-10-2026Tout public

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Sanctuaire de nature Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 70 44 86

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English :

Like an apprentice trapper, we invite you to spend a morning looking for traces and clues left by wildlife (footprints, meal remains…), in the Bitche nature sanctuary, an area of nature left to evolve freely.

No participation required.

This outing is financed by the Vosges du Nord Regional Nature Park.

Registration required via this link: https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/traces-et-indices-les-habitants-sauvages-de-nos-forets-17-10-2026

L’événement Traces et indices laissés dans le Sanctuaire de nature Bitche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE