Atelier créatif : « L’architecture des villas à la Belle Époque », Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail

Informations pratiques

Atelier créatif : « L’architecture des villas à la Belle Époque » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée villa les Camélias Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Atelier créatif : « L’architecture des villas à la Belle Époque »

Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription.

Musée villa les Camélias 17 avenue Raymond Gramaglia 06320 Cap-d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 98 36 57 https://www.villalescamelias.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 98 36 57 »}] La Villa les Camélias est un édifice Belle Époque qui témoigne du passé prestigieux de Cap d’Ail. Le rez-de-jardin, avec vue mer, est consacré à l’histoire singulière de la commune. Les étages présentent une collection exceptionnelle de peintures, de dessins et d’émaux du peintre basque Ramiro Arrue. Gare SNCF : arrêt Cap d’Ail à 200m

Bus :

>Ligne 600 Menton -Monaco – Nice : Beaverbrook stop

>Ligne 600 Nice-Monaco-Menton : Guillaume Apollinaire stop

Rampe d’accès personne à mobilité réduite sur demande

Atelier créatif : « L’architecture des villas à la Belle Époque »

©Ville de Cap d’Ail