Visite commentée du Château des Terrasses, Château des terrasses, Cap-d’Ail

Informations pratiques

Visite commentée du Château des Terrasses Samedi 19 septembre, 15h00 Château des terrasses Alpes-Maritimes

Sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Votre guide vous accueillera dans le décor enchanteur du parc du Château des Terrasses pour une promenade botanique.

Vous découvrirez un écrin de verdure aux senteurs méditerranéennes et exotiques..

L’histoire de cette villa « Belle Époque » vous sera contée lors de sa visite.

Château des terrasses 1 av du Général de Gaulle 06320 Cap d’ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.cap-dail.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 78 02 33 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements@cap-dail.fr »}] Dans un parc de verdure d’environ 2000 m2, le Château des Terrasses résolument tourné vers la mer offre une vue exceptionnelle. Construit en 1890, il vient d’être restauré à l’identique, son confort et sa beauté d’une rare perfection donne au lieu la sensation de découvrir une pierre précieuse patinée et forgée par le temps. Bus ligne 600 Nice-Menton Gare SNCF ou route RD 6098 (basse corniche)

Votre guide vous accueillera dans le décor enchanteur du parc du Château des Terrasses pour une promenade botanique.

Michael Alesi