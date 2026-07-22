Atelier créatif Le carnet voyageur Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier créatif Le carnet voyageur

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-07

Combinez savoir-faire artisanal et plaisir du dessin sur le vif au cœur même du musée ! Cet atelier complet commence par l’apprentissage de la reliure japonaise pour assembler un superbe carnet cousu main. Une fois votre précieux support fabriqué, vous partez explorer les salles du musée pour croquer sur le vif les formes, l’architecture et les émotions du moment. C’est l’occasion d’apprendre à capter l’instant présent, d’affiner son trait et de repartir avec un objet magnifique et intime, prêt à recevoir vos croquis, vos souvenirs et vos notes de voyage tout au long de la saison estivale. Une pause créative aussi enrichissante que relaxante !

A partir de 14 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

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English : Atelier créatif Le carnet voyageur

L’événement Atelier créatif Le carnet voyageur Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin