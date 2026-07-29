Atelier initiation L’équilibre des choses Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier initiation L’équilibre des choses

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-28

Jusqu’où pouvez-vous pousser les lois de la gravité avant que tout ne bascule ? Cet atelier vous défie d’imaginer et de construire une architecture totalement poétique et improbable sans qu’elle ne s’effondre. À l’aide d’une grande variété d’objets du quotidien aussi divers qu’insolites, assemblez, empilez et contrebalancez pour ériger une sculpture éphémère qui défie le bon sens. Une fois votre chef-d’œuvre au sommet de sa stabilité, il sera immortalisé en photo avant que le temps ne reprenne son cours. Un formidable terrain de jeu collaboratif pour tous les esprits curieux qui aiment tester, bâtir et jouer avec les limites de la matière !

A partir de 8 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

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English : Atelier initiation L’équilibre des choses

L’événement Atelier initiation L’équilibre des choses Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin