Atelier créatif Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Atelier créatif

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

2026-07-21

Création d’une bougie parfumée à base de cire végétale et parfum de Grasse, avec déco et de deux suspensions parfumées. Pour ados dès 14 ans et adultes. Matériel Fourni.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49

English :

Creation of a scented candle using vegetable wax and perfume from Grasse, with decoration and two scented hangers. For teens aged 14 and over and adults. Materials supplied.

