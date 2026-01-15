Atelier créatif Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Atelier créatif Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.
Atelier créatif
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Création d’une bougie parfumée à base de cire végétale et parfum de Grasse, avec déco et de deux suspensions parfumées. Pour ados dès 14 ans et adultes. Matériel Fourni.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49
English :
Creation of a scented candle using vegetable wax and perfume from Grasse, with decoration and two scented hangers. For teens aged 14 and over and adults. Materials supplied.
L’événement Atelier créatif Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon