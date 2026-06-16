Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 8 juillet 2026.

Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes en papier

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Nous vous convions à un atelier créatif parents/enfants. Le principe est simple découper, assembler et créer un monde en relief. Sur inscription, dés 7 ans. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier créatif Les petits mondes en papier

L’événement Atelier créatif Les petits mondes en papier Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers