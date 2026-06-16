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Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque La Source

Adresse : 6 Avenue des Vignes

Ville : 33370 Sallebœuf

Département : Gironde

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes en papier

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Nous vous convions à un atelier créatif parents/enfants. Le principe est simple découper, assembler et créer un monde en relief. Sur inscription, dés 7 ans.   .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80  mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier créatif Les petits mondes en papier

L’événement Atelier créatif Les petits mondes en papier Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers

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