Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf
Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 8 juillet 2026.
Sallebœuf
Atelier créatif Les petits mondes en papier
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Nous vous convions à un atelier créatif parents/enfants. Le principe est simple découper, assembler et créer un monde en relief. Sur inscription, dés 7 ans. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English : Atelier créatif Les petits mondes en papier
L’événement Atelier créatif Les petits mondes en papier Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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