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Atelier créatif Les petits mondes sur galets Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes sur galets Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes sur galets Médiathèque La Source Sallebœuf jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque La Source

Adresse : 6 Avenue des Vignes

Ville : 33370 Sallebœuf

Département : Gironde

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Sallebœuf

Atelier créatif Les petits mondes sur galets

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23

Laura propose un atelier créatif de dessins sur galets. Ça sent bon l’été, les vacances, la plage et les galets. Faites place à votre imagination et créativité pour décorer des petits galets. Sur inscription, à partir de 6 ans.   .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80  mediatheque.salleboeuf@gmail.com

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English : Atelier créatif Les petits mondes sur galets

L’événement Atelier créatif Les petits mondes sur galets Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers

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