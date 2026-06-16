Atelier créatif Les petits mondes sur galets Médiathèque La Source Sallebœuf
Atelier créatif Les petits mondes sur galets Médiathèque La Source Sallebœuf jeudi 9 juillet 2026.
Sallebœuf
Atelier créatif Les petits mondes sur galets
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23
Laura propose un atelier créatif de dessins sur galets. Ça sent bon l’été, les vacances, la plage et les galets. Faites place à votre imagination et créativité pour décorer des petits galets. Sur inscription, à partir de 6 ans. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
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English : Atelier créatif Les petits mondes sur galets
L’événement Atelier créatif Les petits mondes sur galets Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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